Шеметова (Шеметова) Пелагея
Место рожденияпос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Дата рождения1929
Дата смерти28.11.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Шеметов (шеметов) Никифор
Мать: Шеметова Евдокия
пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Смерть
28.11.1942
с.Тычкино, Андреевского района (Баганского), Новосибирской области