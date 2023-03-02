Шеметова (Шеметова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметова (Шеметова) Пелагея

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Место рождения

пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии

Дата рождения

1929

Дата смерти

28.11.1942

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

БИ
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Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Шеметов (шеметов) Никифор

Мать: Шеметова Евдокия

пос.Неплюевский, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии
Смерть
28.11.1942
с.Тычкино, Андреевского района (Баганского), Новосибирской области
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