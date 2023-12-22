Цимерман Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цимерман Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1948

Отец: Цимерман Николай

Мать: Жукова Мария

Рождение ребёнка
17.01.1970

Сын: Братаев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Братаев Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
22.09.1977

Дочь: Братаева Анна Александровна

Отец ребёнка: Братаев Александр Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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