Цимерман Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1948
Отец: Цимерман Николай
Мать: Жукова Мария
Рождение ребёнка
17.01.1970
Сын: Братаев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Братаев Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
22.09.1977
Дочь: Братаева Анна Александровна
Отец ребёнка: Братаев Александр Георгиевич
Смерть
Неизвестно