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(Рязанцова) Марья Ильина

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Место рождения

поч. Темеревский (Колты), Ребиновская пятидесятня, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Около 1731 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Рязанцов Илья Федоров

Мать: Рязанцова Варвара Ермолаева

поч. Темеревский (Колты), Ребиновская пятидесятня, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
поч. Темеревский (Колты), Ребиновская пятидесятня, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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