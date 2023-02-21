Бутеноп Иван (Иоганн) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутеноп Иван (Иоганн) Николаевич

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Место рождения

Шлез­виг-Голь­штей­н

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Шлез­виг-Голь­штей­н
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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