Белова (Есипова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Есипова) Анна Васильевна

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Место рождения

Украинка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.06.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1897 ст.

Отец: Есипов Василий Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Украинка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.02.1918

Муж: Белов Павел Несторович

Украинка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1931

Дочь: Дмитриева Анна Павловна

Отец ребёнка: Белов Павел Несторович

Украинка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Николай Павлович

Отец ребёнка: Белов Павел Несторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Белов Павел Несторович

Смерть
Неизвестно
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