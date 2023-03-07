Белова (Есипова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.06.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1897 ст.
Отец: Есипов Василий Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
05.02.1918
Рождение ребёнка
05.05.1931
Дочь: Дмитриева Анна Павловна
Отец ребёнка: Белов Павел Несторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Павел Несторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Белов Павел Несторович
Смерть
Неизвестно