Чернцов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернцов Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернцов Александр Иванов

Мать: Чернцова Марина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Мария Семенова

Мать ребёнка: Ченцова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ченцов Михаил Семенов

Мать ребёнка: Ченцова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ченцов Петр Семенов

Мать ребёнка: Ченцова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ченцова ?

Смерть
Неизвестно
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