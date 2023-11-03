Чернцов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернцов Александр Иванов
Мать: Чернцова Марина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова Мария Семенова
Мать ребёнка: Ченцова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ченцова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ченцов Петр Семенов
Мать ребёнка: Ченцова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ченцова ?
Смерть
Неизвестно