Аксинья Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Полунин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анисья Сергеевна
Отец ребёнка: Полунин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Полунин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1859
Сын: Полунин Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Полунин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1861 ст.
Отец ребёнка: Полунин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1864 ст.
Дочь: Фекла Сергеевна
Отец ребёнка: Полунин Сергей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно