Аксинья Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Арсеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Полунин Сергей Иванович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анисья Сергеевна

Отец ребёнка: Полунин Сергей Иванович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Полунин Сергей Иванович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1859

Сын: Полунин Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Полунин Сергей Иванович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
08.01.1861 ст.

Сын: Полунин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Полунин Сергей Иванович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
19.09.1864 ст.

Дочь: Фекла Сергеевна

Отец ребёнка: Полунин Сергей Иванович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полунин Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
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