Щучкина Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щучкина Анна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1812 ст.

Сын: Щучкин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Щучкин Павел Екимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Щучкин Павел Екимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.04.1819 ст.

Дочь: Ирина Павловна

Отец ребёнка: Щучкин Павел Екимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.02.1826 ст.

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Щучкин Павел Екимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щучкин Павел Екимович

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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