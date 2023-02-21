Щучкина Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1812 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Павел Екимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Щучкин Павел Екимович
Рождение ребёнка
15.04.1819 ст.
Дочь: Ирина Павловна
Отец ребёнка: Щучкин Павел Екимович
Рождение ребёнка
23.02.1826 ст.
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Щучкин Павел Екимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно