Малышев Петр
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти15.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Малышев Федор
Мать: Малышева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Никита
Мать ребёнка: Малышева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малышева Евдокия
Смерть
15.03.1944
Украинская ССР, Кировоградская обл., Компанеевский р-н, д. Гранатка
Причина смерти: На войне | Украинская ССР, Кировоградская обл., Компанеевский р-н, д. Гранатка
Похороны
Неизвестно
Лозоватка, Компанеевский район, Кировоградская область, Украина
Лозоватка, Компанеевский район, Кировоградская область, Украина