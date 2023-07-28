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Малышев Петр

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Место рождения

Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

15.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Малышев Федор

Мать: Малышева ?

Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Никита

Мать ребёнка: Малышева Евдокия

Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Евдокия

Смерть
15.03.1944
Украинская ССР, Кировоградская обл., Компанеевский р-н, д. Гранатка
Причина смерти: На войне | Украинская ССР, Кировоградская обл., Компанеевский р-н, д. Гранатка
Похороны
Неизвестно
Лозоватка, Компанеевский район, Кировоградская область, Украина
Лозоватка, Компанеевский район, Кировоградская область, Украина