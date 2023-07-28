Мир Мухаммед (Олесько) Нина Петровна
Место рождения
Дата рождения29.05.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1962
Отец: Олесько Пётр Яковлевич
Мать: Олесько Зинаида Исаевна
Рождение ребёнка
30.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности