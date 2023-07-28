Мир Мухаммед (Олесько) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мир Мухаммед (Олесько) Нина Петровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.05.1962

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1937 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1962

Отец: Олесько Пётр Яковлевич

Мать: Олесько Зинаида Исаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности