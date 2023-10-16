Крутских Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1844
Сын: Крутских Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Крутских Алексей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно