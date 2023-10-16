Крутских Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутских Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Крутских Петр Дмитриевич

Мать: Крутских Марина Владимировна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Крутских Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Крутских Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Крутских Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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