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Симонов Павел Матвеевич

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

09.08.1907

Дата смерти

21.08.1942

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1907

Отец: Симонов Матвей Кондратьевич

Мать: Симонова Анна Ивановна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Похороны
После 21.08.1942
Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Захоронение № 87986078
Смерть
21.08.1942
СССР Ленинградская обл., Тосненский р-н , убит в бою
Военная служба
С ?.08.1942 по 21.08.1942
Призван Мжгинским РВК Удмуртской АО СССР,красноармеец 268 сд 952 сп,
Убит в бою СССР Ленинградская обл., Тосненский район. ЦАМО РФ , Ф - 58-818883-602