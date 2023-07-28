Симонов Павел Матвеевич
Место рождения
Дата рождения09.08.1907
Дата смерти21.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1907
Похороны
После 21.08.1942
Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Захоронение № 87986078
Смерть
21.08.1942
СССР Ленинградская обл., Тосненский р-н , убит в бою
Военная служба
С ?.08.1942 по 21.08.1942
Призван Мжгинским РВК Удмуртской АО СССР,красноармеец 268 сд 952 сп,
Убит в бою СССР Ленинградская обл., Тосненский район. ЦАМО РФ , Ф - 58-818883-602