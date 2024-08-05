Милитинская Мария Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Милитинская) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Милитинский (?) Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милитинский (?) Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Милитинский (?) Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно