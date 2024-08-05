Милитинская Мария Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милитинская Мария Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милитинский (?) Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Милитинская) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Милитинский (?) Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милитинский (?) Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Милитинский (?) Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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