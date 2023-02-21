Уланов Степан Крестенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Иванова Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Уланова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Уланова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Ваулина Полина Степановна
Мать ребёнка: Уланова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область