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Уланов Степан Крестенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Иванова Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Уланова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Уланов Иван Степанович

Мать ребёнка: Уланова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Ваулина Полина Степановна

Мать ребёнка: Уланова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уланова Прасковья Ивановна

Смерть
1947
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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