Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1900

Дата смерти

02.08.1944

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Дети

1924 г.р.
1925 г.р.
1928 г.р.
1930 г.р.

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СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1900

Отец: Перцев Борис

Мать: Харитина Сергеевна

крестным был Алексей Владимирович Перцев
Рождение ребёнка
03.10.1924

Сын: Виктор

Мать ребёнка: Феодосия Захаровна

Рождение ребёнка
15.10.1925

Сын: Николай

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
01.04.1928

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
07.01.1930

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Анна

Крещение
Неизвестно
Смерть
02.08.1944
Причина смерти: War | Рядовой 647 стрелкового полка. Погиб в бою 2 августа 1944 года. Похоронен в селе Свартишки Паневежской волости Литовской ССР Перезахоронен г. Биржай на улице Витауто, Литовская... Показать все