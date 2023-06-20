Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1900
Дата смерти02.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1900
Отец: Перцев Борис
Мать: Харитина Сергеевна
крестным был Алексей Владимирович Перцев
Рождение ребёнка
03.10.1924
Сын: Виктор
Мать ребёнка: Феодосия Захаровна
Крещение
Неизвестно
Смерть
02.08.1944
Причина смерти: War | Рядовой 647 стрелкового полка. Погиб в бою 2 августа 1944 года. Похоронен в селе Свартишки Паневежской волости Литовской ССР Перезахоронен г. Биржай на улице Витауто, Литовская... Показать все