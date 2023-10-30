Бец Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бец Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1940

Отец: не указан

Мать: Двухличенкова Матрена Александровна

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