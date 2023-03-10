(Дудина) Зиновия Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дудина) Зиновия Титовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Черемисинов Анфиноген сын

Рождение ребёнка
24.11.1900

Сын: Черемисинов Парамон

Отец ребёнка: Черемисинов Анфиноген сын

Метрическая запись о рождении. МК 1890г. с.Круглыжи 237-227-1583, л. 109об., крестный Терентий Ананьев Кулаков, той же деревни
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемисинов Анфиноген сын

Смерть
Неизвестно
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