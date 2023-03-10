(Дудина) Зиновия Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Черемисинов Анфиноген сын
Рождение ребёнка
24.11.1900
Сын: Черемисинов Парамон
Отец ребёнка: Черемисинов Анфиноген сын
Метрическая запись о рождении. МК 1890г. с.Круглыжи 237-227-1583, л. 109об., крестный Терентий Ананьев Кулаков, той же деревни
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно