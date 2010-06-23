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Мисюркеев Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.2010

Пол

Мужской

Отец

1973 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.2010

Отец: Мисюркеев Андрей Михайлович

Мать: не указана