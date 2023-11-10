Маслов Александр Юрьевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.2000
Дочь: Садковская Ирина Александровна
Мать ребёнка: Маслова Оксана Александровна
Рождение ребёнка
31.07.2001
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Маслова Оксана Александровна
Бракосочетание
Неизвестно