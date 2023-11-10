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Маслов Александр Юрьевич

Место рождения

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Дата рождения

03.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
10.03.2000

Дочь: Садковская Ирина Александровна

Мать ребёнка: Маслова Оксана Александровна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.07.2001

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Маслова Оксана Александровна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Оксана Александровна

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