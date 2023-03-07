Ксения Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1876
Муж: Барышев Ефим 1-й
Федоровское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.12.1877
Дочь: Варвара Ефимова
Отец ребёнка: Барышев Ефим 1-й
Рождение ребёнка
16.10.1880
Отец ребёнка: Барышев Ефим 1-й
Смерть
Неизвестно