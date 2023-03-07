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Ксения Дмитриева

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Место рождения

Новоселье, Федоровская волость, Корчевской уезд

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоселье, Федоровская волость, Корчевской уезд
Бракосочетание
08.11.1876

Муж: Барышев Ефим 1-й

Федоровское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.12.1877

Дочь: Варвара Ефимова

Отец ребёнка: Барышев Ефим 1-й

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.10.1880

Сын: Барышев Дмитрий Ефимов

Отец ребёнка: Барышев Ефим 1-й

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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