Никифоров Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1975
Сын: Никифоров Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Никифорова Людмила (Люся) Александровна
Рождение ребёнка
21.02.1980
Дочь: Андреева Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Никифорова Людмила (Люся) Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Игорь Владимирович
Мать ребёнка: не указана