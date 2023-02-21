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Никифоров Владимир Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1975

Сын: Никифоров Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Никифорова Людмила (Люся) Александровна

Рождение ребёнка
21.02.1980

Дочь: Андреева Лидия Владимировна

Мать ребёнка: Никифорова Людмила (Люся) Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Людмила (Люся) Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Игорь Владимирович

Мать ребёнка: не указана

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