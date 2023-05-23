Якимюк Алексей Георгиевич
Место рожденияБахчисарай
Дата рождения25.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1984
Бахчисарай
Рождение ребёнка
2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якимюк Анастасия
Симферополь
Рождение ребёнка
17.01.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якимюк Анастасия
Симферополь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якимюк Анастасия