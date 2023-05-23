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Якимюк Алексей Георгиевич

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Место рождения

Бахчисарай

Дата рождения

25.02.1984

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1964 г.р.

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1984

Отец: Якимюк Георгий Анатольевич

Мать: Якимюк Наталья Витальевна

Бахчисарай
Рождение ребёнка
2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якимюк Анастасия

Симферополь
Рождение ребёнка
17.01.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якимюк Анастасия

Симферополь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якимюк Анастасия