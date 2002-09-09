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Можнов Егор
Можнов Егор
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Древо
Место рождения
Самара
, Самара, Самарская область
Дата рождения
09.09.2002
Пол
Мужской
Отец
Можнов Cергей Владимирович
1978 г.р.
Мать
Можнова (Кузнецова) Юлия Александровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.2002
Отец:
Можнов Cергей Владимирович
Мать:
Можнова Юлия Александровна
Самара
, Самара, Самарская область
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