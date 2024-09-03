Мирюгина (Медведева) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирюгина (Медведева) Анна Тимофеевна

Место рождения

Лебаутская деревня

Дата рождения

27.11.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1896

Дочь: (Мирюгина) Стефанида Федоровна

Отец ребёнка: Мирюгин Федор Федотович

Рождение ребёнка
12.02.1907

Сын: Мирюгин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Мирюгин Федор Федотович

Рождение ребёнка
19.10.1909

Сын: Мирюгин Александр Федорович

Отец ребёнка: Мирюгин Федор Федотович

Смерть
Неизвестно

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