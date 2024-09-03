Мирюгина (Медведева) Анна Тимофеевна
Место рожденияЛебаутская деревня
Дата рождения27.11.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1896
Дочь: (Мирюгина) Стефанида Федоровна
Отец ребёнка: Мирюгин Федор Федотович
Рождение ребёнка
12.02.1907
Отец ребёнка: Мирюгин Федор Федотович
Рождение ребёнка
19.10.1909
Сын: Мирюгин Александр Федорович
Отец ребёнка: Мирюгин Федор Федотович
Смерть
Неизвестно