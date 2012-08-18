Хухлякова (Шимозерова) Парасковья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.08.1918
Дата смерти18.08.2012
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1918
Отец: Шимозеров Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1946
Дочь: Беляева Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Каргин Михаил
Надвоицы, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каргин Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Каргин Михаил
Смерть
18.08.2012
Шабурова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область