Хухлякова (Шимозерова) Парасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хухлякова (Шимозерова) Парасковья Алексеевна

Место рождения

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

08.08.1918

Дата смерти

18.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1918

Отец: Шимозеров Алексей

Мать: не указана

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
19.04.1946

Дочь: Беляева Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Каргин Михаил

Надвоицы, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргин Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Каргин Михаил

Смерть
18.08.2012
Шабурова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
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