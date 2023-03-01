Степанов Олег Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1985
Дочь: Степанова Марина Олеговна
Мать ребёнка: Степанова Алла Васильевна
Рождение ребёнка
31.12.1990
Сын: Степанов Александр Олегович
Мать ребёнка: Степанова Алла Васильевна
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1992
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно