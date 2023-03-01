Степанов Олег Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Олег Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степанов Михаил Иванович

Мать: Степанова Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
?.12.1985

Дочь: Степанова Марина Олеговна

Мать ребёнка: Степанова Алла Васильевна

Рождение ребёнка
31.12.1990

Сын: Степанов Александр Олегович

Мать ребёнка: Степанова Алла Васильевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1992

Сын: Степанов Сергей Олегович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Алла Васильевна

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