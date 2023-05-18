Франко Петро Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Франко Петро Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1890

Дата смерти

28.06.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Нагуєвичі,Дрогобицький повіт
Бракосочетание
04.02.1919

Жена: Франко Ольга-Мария Теодоровна

містечко красне
Рождение ребёнка
24.01.1925

Дочь: Галущак Иванна Петровна

Мать ребёнка: Франко Ольга-Мария Теодоровна

Коломия
Смерть
28.06.1941