Франко Петро Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1890
Дата смерти28.06.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Нагуєвичі,Дрогобицький повіт
Бракосочетание
04.02.1919
містечко красне
Рождение ребёнка
24.01.1925
Дочь: Галущак Иванна Петровна
Мать ребёнка: Франко Ольга-Мария Теодоровна
Коломия
Смерть
28.06.1941