Пономарев Марк
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Пономарев Тимофей Маркович
Мать ребёнка: Пономарева Лукерия Алексеевна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Пономарев Ванифантий Маркович
Мать ребёнка: Пономарева Лукерия Алексеевна
Рождение ребёнка
06.05.1807
Мать ребёнка: Пономарева Лукерия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно