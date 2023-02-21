Пономарев Марк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Марк

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Пономарев Тимофей Маркович

Мать ребёнка: Пономарева Лукерия Алексеевна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Пономарев Ванифантий Маркович

Мать ребёнка: Пономарева Лукерия Алексеевна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.05.1807

Сын: Пономарев Макар Маркович

Мать ребёнка: Пономарева Лукерия Алексеевна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Лукерия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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