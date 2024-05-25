Аблязов Шайдулла Нагимуллиевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1923
Отец: Аблязов Нагимулла
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1949
Мать ребёнка: Аблязова Халида Мардановна
Рождение ребёнка
25.12.1950
Дочь: (Аблязова) Мавлюда Шайдулеевна
Мать ребёнка: Аблязова Халида Мардановна
Рождение ребёнка
02.01.1953
Сын: Аблязов Фархат Шайдулеевич
Мать ребёнка: Аблязова Халида Мардановна
Рождение ребёнка
02.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аблязова Халида Мардановна
Рождение ребёнка
23.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аблязова Халида Мардановна
Рождение ребёнка
09.05.1963
Сын: Аблязов Талгат Шайдулеевич
Мать ребёнка: Аблязова Халида Мардановна
Смерть
Неизвестно