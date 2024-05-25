Аблязов Шайдулла Нагимуллиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблязов Шайдулла Нагимуллиевич

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

23.12.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1923

Отец: Аблязов Нагимулла

Мать: Аблязова Майсрур Исхаковна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аблязова Халида Мардановна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.02.1949

Сын: Аблязов Фуат Шайдулеевич

Мать ребёнка: Аблязова Халида Мардановна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.12.1950

Дочь: (Аблязова) Мавлюда Шайдулеевна

Мать ребёнка: Аблязова Халида Мардановна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.01.1953

Сын: Аблязов Фархат Шайдулеевич

Мать ребёнка: Аблязова Халида Мардановна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аблязова Халида Мардановна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аблязова Халида Мардановна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.05.1963

Сын: Аблязов Талгат Шайдулеевич

Мать ребёнка: Аблязова Халида Мардановна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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