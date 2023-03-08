Анна (Щербени) Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Андрей Митрофанович
Отец ребёнка: Митрофан (Митропан) Степанов (Симурзин)
Рождение ребёнка
1770
Сын: Илья Митрофанович
Отец ребёнка: Митрофан (Митропан) Степанов (Симурзин)
Рождение ребёнка
1778
Сын: Герасим Митрофанович
Отец ребёнка: Митрофан (Митропан) Степанов (Симурзин)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно