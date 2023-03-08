Анна (Щербени) Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Щербени) Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Андрей Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан (Митропан) Степанов (Симурзин)

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1770

Сын: Илья Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан (Митропан) Степанов (Симурзин)

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1778

Сын: Герасим Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан (Митропан) Степанов (Симурзин)

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофан (Митропан) Степанов (Симурзин)

Смерть
Неизвестно
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