Степан Антонов
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Антон Андреев
Мать: Василиса Устинова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Василий Степанов
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Ирина Степанова
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
1804
Сын: Алексей Степанов
Мать ребёнка: Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона
Смерть
1831