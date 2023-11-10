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Степан Антонов

Место рождения

Нащокино, Иружская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1774

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЯН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Антон Андреев

Мать: Василиса Устинова

Нащокино, Иружская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1793

Сын: Василий Степанов

Мать ребёнка: Матрона

Нащокино, Иружская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Ирина Степанова

Мать ребёнка: Матрона

Нащокино, Иружская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1804

Сын: Алексей Степанов

Мать ребёнка: Матрона

Нащокино, Иружская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона

Смерть
1831
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