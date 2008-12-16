Tamara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиTamara

Tamara

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1944

Дата смерти

16.12.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.12.2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.