Tamara
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1944
Дата смерти16.12.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.12.2008