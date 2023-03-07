Матвеева (Соловьева) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения27.01.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1987
Рождение ребёнка
30.06.2013
Дочь: Матвеев Егор Александрович
Отец ребёнка: Матвеев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
09.01.2016
Сын: Матвеев Тихон Александрович
Отец ребёнка: Матвеев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
05.04.2017
Сын: Матвеев Александр Александрович
Отец ребёнка: Матвеев Александр Николаевич
Уста, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно