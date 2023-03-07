Матвеева (Соловьева) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Соловьева) Наталья Владимировна

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Место рождения

Урень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

27.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1987

Отец: Соловьев Владимир Леонидович

Мать: Соловьева Валентина Федоровна

Урень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.06.2013

Дочь: Матвеев Егор Александрович

Отец ребёнка: Матвеев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
09.01.2016

Сын: Матвеев Тихон Александрович

Отец ребёнка: Матвеев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
05.04.2017

Сын: Матвеев Александр Александрович

Отец ребёнка: Матвеев Александр Николаевич

Уста, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Александр Николаевич

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