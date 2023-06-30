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Schmidt Peter
Schmidt Peter
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Место рождения
Haaslava
Дата рождения
1841
Пол
Мужской
Отец
Schmidt Hindrik
1813 г.р.
Мать
Schmidt (mitt) Ann
1816 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец:
Schmidt Hindrik
Мать:
Schmidt (mitt) Ann
Haaslava
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