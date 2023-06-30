Schmidt Peter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schmidt Peter

Место рождения

Haaslava

Дата рождения

1841

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Schmidt Hindrik

Мать: Schmidt (mitt) Ann

Haaslava