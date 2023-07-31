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Васильевых Евгений Александрович
Васильевых Евгений Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.09.1992
Пол
Мужской
Отец
Васильевых Александр Борисович
1961 г.р.
Мать
Васильевых Валентина Алексеевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1992
Отец:
Васильевых Александр Борисович
Мать:
Васильевых Валентина Алексеевна
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