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Трофим Павлович

Место рождения

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1806 и 1807

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1806 и 1807

Отец: Павел Иванович

Мать: Варвара

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агапия Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
20.04.1830

Дочь: Ирина Арина Трофимовна

Мать ребёнка: Агапия Агафья Алексеевна

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Аксинья Трофимовна

Мать ребёнка: Агапия Агафья Алексеевна

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тимофей Трофимович

Мать ребёнка: Агапия Агафья Алексеевна

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
20.06.1835

Сын: Петр Трофимович

Мать ребёнка: Агапия Агафья Алексеевна

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1838 и 1839

Дочь: Авдотья Трофимовна

Мать ребёнка: Агапия Агафья Алексеевна

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.10.1841

Сын: Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Агапия Агафья Алексеевна

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
1855

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