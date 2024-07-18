Трофим Павлович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1806 и 1807
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1806 и 1807
Отец: Павел Иванович
Мать: Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агапия Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
20.04.1830
Дочь: Ирина Арина Трофимовна
Мать ребёнка: Агапия Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Аксинья Трофимовна
Мать ребёнка: Агапия Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Тимофей Трофимович
Мать ребёнка: Агапия Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
20.06.1835
Сын: Петр Трофимович
Мать ребёнка: Агапия Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
Между 1838 и 1839
Дочь: Авдотья Трофимовна
Мать ребёнка: Агапия Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
01.10.1841
Сын: Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Агапия Агафья Алексеевна
Смерть
1855