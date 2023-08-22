Ильиченко Татьяна Андрианова (Емельянова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиченко Татьяна Андрианова (Емельянова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1904 ст.

Дочь: Ильиченко Иулитта Евфимова

Отец ребёнка: Ильченко Евфимий Симеонов

Бражкина, Семилужная волость, Томский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1909 ст.

Сын: Ильиченко Симеон Евфимов

Отец ребёнка: Ильченко Евфимий Симеонов

Бражкина, Семилужная волость, Томский уезд
МК Вознесенской церкви с. Семилужное стр. 243об крещение 6.02.1909 г восприемники Кологривов Иван Андрианов Ильиченко Ирина Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильченко Евфимий Симеонов

Смерть
Неизвестно
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