Ильиченко Татьяна Андрианова (Емельянова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1904 ст.
Дочь: Ильиченко Иулитта Евфимова
Отец ребёнка: Ильченко Евфимий Симеонов
Рождение ребёнка
02.02.1909 ст.
Отец ребёнка: Ильченко Евфимий Симеонов
МК Вознесенской церкви с. Семилужное стр. 243об крещение 6.02.1909 г восприемники Кологривов Иван Андрианов Ильиченко Ирина Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно