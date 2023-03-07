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Кравченко Валентин Никитович

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Место рождения

Рагули, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

01.12.1914

Дата смерти

09.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1914

Отец: Кравченко Никита Васильевич

Мать: Кравченко Степанида

Рагули, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.03.1944

Дочь: Яковлева Галина Валентиновна

Мать ребёнка: Кузьмичева Антонида Ивановна

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Удочерена в 1953 Кравченко Тамарой Михайловной (1925-1999),второй супругой своего отца, которая также являлась и двоюродной сестрой умершей матери Галины-Кузьмичевой Антониды Ивановны
Бракосочетание
06.08.1946

Жена: Кравченко Тамара Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмичева Антонида Ивановна

Смерть
09.06.1979
Москва, город федерального значения Москва
Захоронен на Люблинском кладбище, участок 42 вместе с супругой
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