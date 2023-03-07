Кравченко Валентин Никитович
Место рождения
Дата рождения01.12.1914
Дата смерти09.06.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1914
Отец: Кравченко Никита Васильевич
Мать: Кравченко Степанида
Рождение ребёнка
07.03.1944
Дочь: Яковлева Галина Валентиновна
Мать ребёнка: Кузьмичева Антонида Ивановна
Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Удочерена в 1953 Кравченко Тамарой Михайловной (1925-1999),второй супругой своего отца, которая также являлась и двоюродной сестрой умершей матери Галины-Кузьмичевой Антониды Ивановны
Бракосочетание
06.08.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.06.1979
Захоронен на Люблинском кладбище, участок 42 вместе с супругой