Архипова Екатерина Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Евграф Яковлевич
Мать: Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
23.10.1852
Дочь: Настасья Архиповна
Отец ребёнка: Архипов Архип Александрович
Рождение ребёнка
23.02.1855
Сын: Архипов Василий Архипович
Отец ребёнка: Архипов Архип Александрович
Рождение ребёнка
01.08.1856
Дочь: Евдокия Архиповна
Отец ребёнка: Архипов Архип Александрович
Рождение ребёнка
01.02.1860
Дочь: Хромова Агафья Архиповна
Отец ребёнка: Архипов Архип Александрович
Рождение ребёнка
05.08.1862
Сын: Абрамов Александр Архипович
Отец ребёнка: Архипов Архип Александрович
Рождение ребёнка
04.01.1864
Отец ребёнка: Архипов Архип Александрович
Рождение ребёнка
18.06.1865
Отец ребёнка: Архипов Архип Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Архиповна
Отец ребёнка: Архипов Архип Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно