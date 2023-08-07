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Архипова Екатерина Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Евграф Яковлевич

Мать: Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
23.10.1852

Дочь: Настасья Архиповна

Отец ребёнка: Архипов Архип Александрович

Рождение ребёнка
23.02.1855

Сын: Архипов Василий Архипович

Отец ребёнка: Архипов Архип Александрович

Рождение ребёнка
01.08.1856

Дочь: Евдокия Архиповна

Отец ребёнка: Архипов Архип Александрович

Рождение ребёнка
01.02.1860

Дочь: Хромова Агафья Архиповна

Отец ребёнка: Архипов Архип Александрович

Рождение ребёнка
05.08.1862

Сын: Абрамов Александр Архипович

Отец ребёнка: Архипов Архип Александрович

Рождение ребёнка
04.01.1864

Сын: Абрамов Филипп Архипович

Отец ребёнка: Архипов Архип Александрович

Рождение ребёнка
18.06.1865

Сын: Абрамов Иван Архипович

Отец ребёнка: Архипов Архип Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Архиповна

Отец ребёнка: Архипов Архип Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Архип Александрович

Смерть
Неизвестно