Сашин (Федоров) Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти12.08.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1890
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.08.1918