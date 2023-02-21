Сашин (Федоров) Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сашин (Федоров) Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

12.08.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1890
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.08.1918
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