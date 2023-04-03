Долгушина (Скорнякова) Аграфена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгушина (Скорнякова) Аграфена Дмитриевна

Место рождения

Березов, Тобольская область (губерния), Россия

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Березов, Тобольская область (губерния), Россия
Бракосочетание
?.05.1869

Муж: Долгушин Александр Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1870

Сын: Долгушин Александр Александрович

Отец ребёнка: Долгушин Александр Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
акушерка
Смерть
Неизвестно