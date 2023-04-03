Долгушина (Скорнякова) Аграфена Дмитриевна
Место рожденияБерезов, Тобольская область (губерния), Россия
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Березов, Тобольская область (губерния), Россия
Бракосочетание
?.05.1869
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1870
Сын: Долгушин Александр Александрович
Отец ребёнка: Долгушин Александр Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
акушерка
Смерть
Неизвестно