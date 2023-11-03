Сорокина (Зорина) Евгения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Зорина) Евгения Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

16.07.1905

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1879

Муж: Сорокин Стефан Павлов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Анфиса Стефанова

Отец ребёнка: Сорокин Стефан Павлов

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Татьяна Стефанова

Отец ребёнка: Сорокин Стефан Павлов

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Гавришева Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Сорокин Стефан Павлов

Рождение ребёнка
02.06.1904

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Сорокин Стефан Павлов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Степанова

Отец ребёнка: Сорокин Стефан Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Леонтий Степанов

Отец ребёнка: Сорокин Стефан Павлов

Смерть
16.07.1905
50 лет, от простуды
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