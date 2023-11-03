Сорокина (Зорина) Евгения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти16.07.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1879
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Анфиса Стефанова
Отец ребёнка: Сорокин Стефан Павлов
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Татьяна Стефанова
Отец ребёнка: Сорокин Стефан Павлов
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Гавришева Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Сорокин Стефан Павлов
Рождение ребёнка
02.06.1904
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Сорокин Стефан Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Степанова
Отец ребёнка: Сорокин Стефан Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сорокин Стефан Павлов
Смерть
16.07.1905
50 лет, от простуды