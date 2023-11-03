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Павлов Матфей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1837

Дата смерти

05.06.1843

Пол

Мужской

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
01.08.1837

Отец: Павлов Василий Павлович

Мать: Павлова Акулина Ивановна

Смерть
05.06.1843
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: умер от кашля | 4 года, сын вдовы крепости Полуденной казачки Акулины Ивановны Павловой умер от кашля
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