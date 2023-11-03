Павлов Матфей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1837
Дата смерти05.06.1843
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1837
Отец: Павлов Василий Павлович
Мать: Павлова Акулина Ивановна
Смерть
05.06.1843
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: умер от кашля | 4 года, сын вдовы крепости Полуденной казачки Акулины Ивановны Павловой умер от кашля