Марфа Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1666
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1666
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1684
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Клементьевич
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Семён Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Клементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Клементьевич
Смерть
Неизвестно