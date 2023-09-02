Марфа Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Абрамовна

Марфа Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1666

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1666

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1684

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Клементьевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Семён Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Клементьевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Клементьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close