Канкрова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1871
Сын: Канкров Евгений Александрович
Отец ребёнка: Канкров Александр Иванович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Канкров Анемподист Александрович
Отец ребёнка: Канкров Александр Иванович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Канкров Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Канкров Александр Иванович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Канкрова Анна Александровна
Отец ребёнка: Канкров Александр Иванович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Канкрова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Канкров Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно