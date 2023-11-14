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Канкрова Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Прозоров Михаил Васильевич

Мать: Прозорова Надежда Матвеевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Канкров Евгений Александрович

Отец ребёнка: Канкров Александр Иванович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Канкров Анемподист Александрович

Отец ребёнка: Канкров Александр Иванович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Канкров Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Канкров Александр Иванович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Канкрова Анна Александровна

Отец ребёнка: Канкров Александр Иванович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Канкрова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Канкров Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канкров Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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