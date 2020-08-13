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Рыльков Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1944

Дата смерти

13.08.2020

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1944

Отец: не указан

Мать: Нина Васильевна

Рождение ребёнка
16.12.1971

Дочь: Рылькова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Руденко Любовь Васильевна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руденко Любовь Васильевна

Смерть
13.08.2020
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