Рыльков Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1944
Дата смерти13.08.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1944
Отец: не указан
Мать: Нина Васильевна
Рождение ребёнка
16.12.1971
Дочь: Рылькова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Руденко Любовь Васильевна
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.2020