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Макарова Агриппина Ивановна

Место рождения

Мордасово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Иван Макарович

Мать: не указана

Мордасово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
01.10.1912
Москва, город федерального значения Москва
Восприемница Трофимовой Зинаиды Егоровны Ивановский сорок. Церковь св. Николая Чудотворца на студенце. ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2122, опись №2, дело №126, стр. 103
Смерть
Неизвестно