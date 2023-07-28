Макарова Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макаров Иван Макарович
Мать: не указана
Крещение
01.10.1912
Москва, город федерального значения Москва
Восприемница Трофимовой Зинаиды Егоровны Ивановский сорок. Церковь св. Николая Чудотворца на студенце. ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2122, опись №2, дело №126, стр. 103
Смерть
Неизвестно