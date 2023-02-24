Скосырская (Горчакова) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скосырская (Горчакова) Ольга Анатольевна

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Место рождения

г. Байкальск

Дата рождения

25.12.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Байкальск
Рождение ребёнка
31.10.1995

Сын: Скосырский Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Скосыркий Александр Иннокентьевич

п. Выдрино, Кабанский р-н, р. Бурятия.
Рождение ребёнка
05.10.1998

Сын: Скосырский Никита Александрович

Отец ребёнка: Скосыркий Александр Иннокентьевич

п. Выдрино, Кабанский р-н, р. Бурятия.
Развод
09.04.2012

Муж: Скосыркий Александр Иннокентьевич

г. Иркутск
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