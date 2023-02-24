Скосырская (Горчакова) Ольга Анатольевна
Место рожденияг. Байкальск
Дата рождения25.12.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Байкальск
Рождение ребёнка
31.10.1995
Сын: Скосырский Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Скосыркий Александр Иннокентьевич
п. Выдрино, Кабанский р-н, р. Бурятия.
Рождение ребёнка
05.10.1998
Сын: Скосырский Никита Александрович
Отец ребёнка: Скосыркий Александр Иннокентьевич
п. Выдрино, Кабанский р-н, р. Бурятия.
Развод
09.04.2012
г. Иркутск