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Моисеенко Семён Павлович

Место рождения

Сачковичи, Климовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1909 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

II
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909 ст.

Отец: Моисеенко Павел

Мать: не указана

Сачковичи, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
02.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моисеенко Анна Афанасьевна

Великие Пожни, Климовский муниципальный район, Брянская область
Пропал без вести (военное)
16.04.1942
Зайцева Гора, Барятинский муниципальный район, Калужская область