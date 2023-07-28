Моисеенко Семён Павлович
Место рождения
Дата рождения1909 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909 ст.
Отец: Моисеенко Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Моисеенко Анна Афанасьевна
Великие Пожни, Климовский муниципальный район, Брянская область
Пропал без вести (военное)
16.04.1942
Зайцева Гора, Барятинский муниципальный район, Калужская область