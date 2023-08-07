Николаев Александр Иванович
Место рожденияБольшое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Дата рождения23.08.1907
Дата смерти01.03.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1907
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николаева Пелагея (Полина) Ивановна
Москва
Рождение ребёнка
02.11.1939
Сын: Николаев Лев
Мать ребёнка: Николаева Пелагея (Полина) Ивановна
Москва
Рождение ребёнка
26.09.1942
Сын: Николаев Борис
Мать ребёнка: Николаева Пелагея (Полина) Ивановна
Рождение ребёнка
30.05.1947
Сын: Николаев Станислав
Мать ребёнка: Николаева Пелагея (Полина) Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николаева Пелагея (Полина) Ивановна
Новый Буян село Куйбышевской области
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новый Буян село Куйбышевской области
Смерть
01.03.1970
Новый Буян село Куйбышевской области
Похороны
Неизвестно
Новый Буян село Куйбышевской области