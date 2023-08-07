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Николаев Александр Иванович

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Место рождения

Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния

Дата рождения

23.08.1907

Дата смерти

01.03.1970

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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1939 г.р.
1942 г.р.
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1907

Отец: Николаев Иван Еремеевич

Мать: Николаева Арина (Харитина) Антоновна

Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Пелагея (Полина) Ивановна

Москва
Рождение ребёнка
02.11.1939

Сын: Николаев Лев

Мать ребёнка: Николаева Пелагея (Полина) Ивановна

Москва
Рождение ребёнка
26.09.1942

Сын: Николаев Борис

Мать ребёнка: Николаева Пелагея (Полина) Ивановна

Рождение ребёнка
30.05.1947

Сын: Николаев Станислав

Мать ребёнка: Николаева Пелагея (Полина) Ивановна

Рождение ребёнка
01.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Пелагея (Полина) Ивановна

Новый Буян село Куйбышевской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Пелагея (Полина) Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Новый Буян село Куйбышевской области
Смерть
01.03.1970
Новый Буян село Куйбышевской области
Похороны
Неизвестно
Новый Буян село Куйбышевской области